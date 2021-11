Tres detenidos por intentar ingresar objetos prohibidos a la Penitenciaría del Litoral

Tres hombres fueron detenidos por intentar ingresar fusiles, granadas y otros objetos a la Penitenciaría del Litoral. Los sujetos cortaron las mallas del centro penitenciario.

La madrugada de este viernes aproximadamente a las 05:00 se detuvo tres personas queintentaban ingresar armamento a la Penitenciaría del Litoral. Los sujetos cortaron con cizalla las mallas de seguridad de este centro.

Según se indicó son tres reos que pertenecerían al pabellón 2. Los PPL habrían salido del recinto carcelario para recoger un bulto que había sido ingresado a la calle interna.

El general Marco Villegas, delegado del control penitenciario, dijo que los privados de libertad salieron de su celda en la madrugada y que habrían saltado la pared para llegar a la calle donde está el armamento.

Los objetos prohibidos que intentaban ingresar a la Penitenciaría son: cinco pistolas, más de 4 000 cartuchos calibre 9 milímetros, 250 cartuchos 38, 100 cartuchos calibre 45. Además de 15 tacos de dinamita explosiva con mecha, 60 tacos de dinamita sin mecha, tres granadas tipo limón, 8 alimentadoras, 2 fusiles y 2 cizallas.

No obstante, esta situación evidencia que todavía no se ha tomado el control de las cárceles. Además, hasta las 13:30 de hoy, el agujero abierto en la malla aún no es reparado por lo que sigue siendo un peligro constante aunque miembros de la Policía patrullan la calle interna.

