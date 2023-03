Millonarios recibirá, este jueves 2 de marzo de 2023, a la Universidad Católica, en Bogotá, Colombia. Con un boleto por disputarse para la tercera fase de la Conmebol Copa Libertadores, ambos equipos buscan avanzar en la competición. El ganador se enfrentará a Atlético Mineiro en la fase previa a los grupos del torneo.

Tras el empate sin goles en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, la llave quedó abierta con una ligera ventaja para el conjunto cafetero, que jugará el partido de vuelta en condición de local y ante su gente. La revancha se disputará en el estadio Nemésio Camacho, ‘El Campín’ de Bogota, a las 19:00 (hora de Ecuador).

El antecedente futbolístico del equipo ecuatoriano no ha sido bueno en lo que va de la temporada 2023. El ‘trencito azul’ empezó de mala manera el campeonato nacional, tras ser goleado 4-1 por el Técnico Universitario en la primera fecha de La LigaPro; y a esto se suma el poco juego que ha tenido el club. La pretemporada de los ecuatorianos fue corta y no han tenido ritmo, lo que no deja sensaciones positivas con respecto a su visita a Bogotá.

En el partido jugado en el Estadio Casa Blanca de Quito, el jueves 23 de febrero, Millonarios y Universidad Católica no pudieron sacar ventajas y todo quedó igualado sin goles. Los colombianos fueron más y demostraron mejor posición de balón. En ese encuentro, Cataño, Silva, Castro y Cortés, de Millonarios, fueron los jugadores que generaron más ocasiones de gol. La defensa de la ‘chatoleí’ sufrió, pero pudo dejar el marcador en cero.

Cuero, portero de U. Católica, fue la figura del encuentro, en el que salvó el arco de los ecuatorianos en más de una ocasión. La llave queda abierta y se define esta noche, a las 19:00 (hora de Ecuador). El equipo que se lleve la clasificación se asegurará de un puesto en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

