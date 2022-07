Un hombre fue detenido tras mortal tiroteo en París

Dos hombres armados mataron a una persona e hirieron a otras cuatro en un tiroteo la noche del lunes en París, informó la policía, que indicó que un sospechoso del ataque fue detenido.

Los atacantes «salieron de un vehículo y dispararon a personas sentadas en la terraza de un bar», dijo la policía del noreste de París.

El segundo sospechoso está en fuga, agregó la policía.

François Vauglin, alcalde de 11º distrito de París, dijo que el incidente ocurrió en un «café de shisha», donde los clientes lograron capturar a un sospechoso.

🇫🇷 ALERTE INFO – Une fusillade vient d’avoir lieu dans un bar à chicha du 11e arrondissement de #Paris. Une personne et morte et 4 ont été blessées. Un suspect a été interpellé grâce aux clients, un second est en fuite. (via @ClementLanot) pic.twitter.com/sPeeie9A77