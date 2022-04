Una mujer recicladora se convierte en millonaria

Una mujer originaria de Riverside, California, EE.UU., se hizo millonaria luego de ganarse la lotería con un boleto que le costó 1 dólar.

Sandra Norman compró un boleto de SuperLotto Plus con dinero de que se ganaba por reciclar latas y botellas.

De acuerdo con medios locales ella fue a comprar golosinas y refrescos para sus sobrinas, y aprovechó para adquirir un boleto de lotería.

Su boleto resultó el ganador del gran premio de 13 millones de dólares (más de 260 millones de pesos).

Por su parte, la tienda que vendió el “guachito” recibió 65 mil dólares.

“Llevamos papas fritas y refrescos, ¡y yo obtuve $13 millones!”, dijo.

“Cuando mi esposo y yo nos dimos cuenta de que ganamos, estábamos saltando… ¡ganamos la lotería!”.

El reciclaje de latas y botellas le ayudaba a llevar dinero a casa.

Con sus ingresos procuraba consentir a sus sobrinas compartiendo un dulce con ellas cada semana.

Durante sus compras acostumbraba llevar un par de boletos de lotería, y fue en esta ocasión que la suerte estuvo de su lado.

La mujer declaró que planea comprar una casa más grande e invitar a su familia al Valle de Napa para comprar el tradicional vino que preparan en la región.

We are excited to announce the winner of the $13 million SuperLotto Plus jackpot hit earlier this year! Read all about it in our latest news release. https://t.co/tnIhdgx4PL https://t.co/FCXdNeDfUD