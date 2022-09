Universal Pictures confirma lo que se venía rumoreando en años anteriores. El estudio está trabajando en una nueva película de ‘American Pie’. La encargada del proyecto sería la actriz, guionista y directora Sujata Day, quien intentará refrescar la saga de comedia sexual adolescente que encantó a muchos desde 1999.

Escrita por Adam Herz y dirigida por Paul Weitz, la primera de American Pie recaudó más de 235 millones de dólares en todo el mundo. Su éxito generó secuelas con el elenco principal, conformado principalmente por Jason Biggs (Jim), Alyson Hannigan (Michelle), Seann William Scott (Stiffler) o Mena Suvari (Heather), y hasta películas spin-off. Cinco películas en total.

El último filme inspirado en el universo de la saga se estrenó en 2020 bajo el título ‘American Pie: Las chicas mandan’. Contó con la actuación de Darren Barnet (Grant) Madison Pettis (Annie), Lizze Broadway (Stephanie) y Zachary Gordon (Emmet). La crítica no fue para nada benevolente con este proyecto y por ello se piensa en refrescar la comedia y dirigirla a problemáticas más actuales.

Los detalles de la trama de la nueva película aún no se han revelado. No obstante, The Hollywood Reporter asegura que la historia tendrá su tono original. Se describe como una nueva interpretación, más aún con la incorporación de Sujata Day al proyecto.

De la directora de 38 años se ha hablado mucho en últimos año, ya que participó como actriz y guionista en películas como ‘Blowing Up Right Now’ y series de televisión como ‘Insecure’. Day hizo su debut como directora en 2020 con la comedia dramática «Definition Please.» La película se presentó en varios festivales y proyecciones de cine a nivel internacional, ganando premios a mejor película y narrativa fresca.

Con información de | The Hollywood Reporter/