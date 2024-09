Uruguay rescata un punto en su visita a Venezuela . El cuadro llanero puso en serios aprietos a un diezmado cuadro charrúa, pero el equipo de Marcelo Bielsa acabó llevándose este martes 10 de septiembre de 2024, un empate 0-0 a domicilio en un partido de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026 que asumió con una docena de bajas.

El portero celeste, Sergio Rochet, fue figura en el compromiso por la octava jornada del Premundial, en una noche lluviosa en el Estadio Monumental de Maturín, en la que la Vinotinto intentaba levantar cabeza después de la goleada 4-0 sufrida ante Bolivia en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto el pasado jueves.

Con este resultado, Uruguay cae del segundo al tercer puesto de la tabla, con 15 puntos, por detrás de la campeona mundial, Argentina, con 18, y de Colombia con 16.

Uruguay rescata un punto en su visita a Venezuela. El seleccionador Marcelo Bielsa, asumió su «responsabilidad» por el empate 0-0 de este martes con Venezuela en la clasificatoria mundialista sudamericana, quitándole trascendencia a la ola de bajas que tenía en el plantel celeste.

«Con los jugadores que tuvimos hoy en el campo estábamos en condiciones de jugar un partido más igualado», comentó Bielsa en conferencia de prensa, al subrayar que los suyos terminaron el encuentro en el Estadio Monumental de Maturín sobrepasados por la Vinotinto, tras caer su rendimiento entre la primera y la segunda mitad.

«No estoy satisfecho, no podía estarlo, y creo que no es una cuestión de ausencias, sino de convertir los recursos que tenemos en posibilidades. Contábamos con (Facundo) Pellistri, con Brian (Rodríguez), con (Cristian) Olivera y con (Maximiliano) Araújo. Son jugadores con poder de desequilibrio bien marcado y me hago responsable de que el equipo no haya generado los desequilibrios necesarios», dijo Bielsa en conferencia de prensa.

Ecuador sigue a este trío con 11 unidades en la tabla de posiciones.

