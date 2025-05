Actualizado 07:10

Redacción Teleamazonas.com |

La validez de cédulas de identidad caducadas se extiende hasta junio del 2025. El anuncio se realizó el martes 13 de mayo del 2025 en medio de las quejas ciudadanas para acceder a turnos que permitan renovar este documento.

A través de un comunicado, la Dirección General de Registro Civil, detalló que esta disposición se aplicará hasta el 23 de junio de este año y tiene el objetivo de garantizar y agilizar el acceso a trámites y servicios en entidades públicas como privadas.

«Esta decisión se enmarca en nuestra responsabilidad institucional de brindar soluciones oportunas y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. La extensión de la vigencia de la cédula permitirá a miles de personas continuar con sus trámites y actividades sin interrupciones», señaló Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, puntualizó que:

«Esta disposición, que se sustenta en principios constitucionales como el derecho a la identidad, la seguridad jurídica y el servicio público eficaz«, añadió la entidad. Por ello, los ecuatorianos y extranjeros domiciliadas en el país podrán continuar realizando trámites con sus cédulas caducadas hasta la fecha indicada.

Lea también:

En la resolución también se establece que el Certificado de Identidad y Estado Civil esta disponible en la agencia virtual del Registro Civil a través de la página www.registrocivil.gob.ec. Este será reconocido con la misma validez legal que la cédula. Este certificado puede descargarse de forma rápida, segura y tiene un costo de cinco dólares.

«Las instituciones públicas y privadas deberán aceptar las cédulas caducadas o el certificado antes mencionado como medios válidos de identificación, en cumplimiento con los artículos 2 y 3 de la resolución emitida por la Máxima Autoridad del Registro Civil», añadió el Registro Civil.

Finalmente, el Registro Civil afirmó que se atiende con total normalidad de los 11 servicios y 30 trámites generales en las 224 agencias a escala nacional. No obstante, ciudadanos insisten en que no han podido acceder al servicio e incluso denuncian que los turnos no están habilitados hasta después de dos meses.

También en Teleamazonas: