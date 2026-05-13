24 leyes aprobadas y fiscalización pendiente marcan el balance del primer año de la Asamblea

La Asamblea Nacional cumple un año de gestión entre críticas por la falta de fiscalización en temas clave.

La Asamblea Nacional del Ecuador cumple su primer año de gestión del periodo legislativo 2025-2029. El balance del Parlamento está marcado por la aprobación de leyes impulsadas por el Ejecutivo, reformas en temas de seguridad y economía, pero también por críticas relacionadas con la fiscalización y el control político.

La actual Asamblea se posesionó en mayo de 2025 bajo la presidencia de Niels Olsen, en un escenario político dominado por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados.

¿Cuántas leyes se aprobaron en un año?

Según cifras oficiales, durante este primer año se aprobaron al menos 24 proyectos de ley, nueve de ellos calificados como económicos urgentes enviados por el Ejecutivo.

Entre las normativas más relevantes aprobadas constan:

Ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional Reformas para fortalecer el sistema penitenciario

Ley de Integridad Pública Ley de Reactivación Económica y vinculación entre educación y sector productivo

Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer

Ley de Promoción y Atención Psicosocial para niños y adolescentes

Reformas laborales para personas con discapacidad y enfermedades catastróficas

Ley para fortalecer áreas protegidas y temas ambientales

Además, el Legislativo aprobó la Proforma Presupuestaria General del Estado para 2026 y la programación cuatrianual hasta 2029.

Asamblea priorizó proyectos del Ejecutivo

Uno de los principales cuestionamientos al Parlamento durante este primer año apunta a la fuerte incidencia del Gobierno en la agenda legislativa.

Según el Observatorio Legislativo, cerca del 40% de las leyes aprobadas provinieron del Ejecutivo, especialmente proyectos económicos urgentes enviados por el presidente Daniel Noboa.

Además, la Asamblea tuvo menor protagonismo en iniciativas propias y priorizó el trámite de propuestas gubernamentales. También se registraron demandas de inconstitucionalidad contra varias leyes aprobadas durante este periodo.

La fiscalización, una de las principales deudas

Aunque la Asamblea impulsó procesos de control político y censuró al entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, la fiscalización aparece como uno de los puntos más cuestionados de este primer año legislativo.

Casos como:

Contratos entre Celec y Progen en medio de la crisis eléctrica

Desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos

Crisis de seguridad y sistema penitenciario

Denuncias relacionadas con contratación pública

fueron investigados parcialmente en comisiones, pero varios procesos no llegaron a resoluciones definitivas o debates concluyentes en el Pleno.

Polémicas y sanciones internas marcaron el primer año

El periodo legislativo también estuvo marcado por controversias internas. Durante estos meses se registraron denuncias sobre contratación de familiares, cambios de bancada, sanciones disciplinarias y debates por el comportamiento de algunos legisladores.

La Asamblea implementó un sistema biométrico sincronizado con las curules electrónicas para transparentar la asistencia de los legisladores y anunció medidas relacionadas con ética pública y control administrativo interno.