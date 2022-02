Varios países piden a sus ciudadanos salir de Ucrania ante un posible enfrentamiento bélico

Alemania, Marruecos, Italia, Dinamarca, Noruega y otros países han pedido a sus ciudadanos salir de Ucrania ante un posible enfrentamiento bélico por la tensión que se vive con Rusia en la frontera.

La tensión se disparó en el último mes por la denuncia de Occidente de que Rusia ha movilizado a más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania; lo que ha llevado a los Gobiernos ruso y estadounidense a enzarzarse en una batalla propagandística.

Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania; mientras que Washington alerta de que los rusos podrían atacar el país vecino «en cualquier momento».

EVACUACIÓN EN UCRANIA

El Ministerio de Exteriores alemán pidió a sus ciudadanos abandonar Ucrania por considerar que no puede descartarse un ataque militar ruso a ese país en los próximos días.

«En caso de que usted se encuentre en Ucrania examine si su presencia es absolutamente indispensable. Si no lo es abandone el país», dice un comunicado del Ministerio difundido este sábado.

Además se decretó el cierre temporal del consulado en Donezk, actualmente situado en Dnipro. La embajada en Kiev seguirá abierta por el momento pero el personal será reducido y las familias de los diplomáticos dejarán el país.

Hasta ahora solo había una advertencia de no viajar a determinadas regiones de Ucrania. Esa advertencia se ha ampliado a todo el país.

Con ello Alemania sigue el ejemplo de otros países que, pese a todos los esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra, han empezado a tomar precauciones.

«POR SU SEGURIDAD»

Asimismo, el Gobierno de Marruecos pidió hoy a sus nacionales que se encuentren en Ucrania que abandonen este país, ante las graves tensiones en la frontera con Rusia.

«En el marco de la situación actual, la embajada de Marruecos en Kiev pide a los ciudadanos marroquíes que se encuentran en Ucrania que abandonen el país por su propia seguridad», indicó la embajada marroquí en un comunicado.

La embajada recomendó a sus ciudadanos volver en los vuelos comerciales disponibles; al tiempo que pidió «posponer su viaje» a los marroquíes que desean ir a Ucrania.

Al mismo tiempo, la representación diplomática marroquí en Kiev puso varias líneas telefónicas a disposición de sus ciudadanos residentes en este país.

RETRASAR LOS VIAJES NO ESENCIALES

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Italia aconsejó a los italianos que se encuentren en Ucrania abandonar temporalmente el país «como precaución».

«En relación con la actual situación, como precaución, se invita a los connacionales a abandonar temporalmente Ucrania con los medios comerciales disponibles», indica el ministerio italiano en un comunicado emitido por su Unidad de crisis.

Asimismo Italia recomienda «retrasar todos los viajes no esenciales» a Ucrania. Y, en caso de encontrarse irremediablemente en el país, registrarse en un portal de internet del Ministerio y descargarse la aplicación de geolocalización de la Unidad de Crisis.

Por último se «desaconseja» cualquier viaje a las regiones de Donetsk y Lugansk (este), autoproclamadas repúblicas populares.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, apostó por el diálogo y por las «sanciones graves» contra Rusia en caso de que intervenga en Ucrania. Su pedido lo realizó durante una videoconferencia ayer por la tarde con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según fuentes italianas.

Se apostó por «mantener abierto el diálogo» con Moscú pero mostrando «una firme postura disuasoria» para aplicar los acuerdos de Minsk.

Además se estudiaron las sanciones que serían adoptadas en caso de una agresión a la integridad territorial de Ucrania.

SI LA SITUACIÓN EMPEORA EN UCRANIA

Y el ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica desaconsejó «encarecidamente» este sábado viajar a Ucrania; e instó a los ciudadanos belgas que se encuentran en el país a que lo abandonen «mientras sea posible».

El departamento dirigido por la ex primera ministra Sophie Vilmès pidió a sus nacionales en Ucrania, «cuya presencia no es absolutamente necesaria», que abandonen el país; y si no es posible, les recomiendó registrarse en el sitio web «Travellers Online» y ponerse en contacto con la embajada belga en Kiev.

«Si la situación empeora, no se puede garantizar una evacuación de Ucrania. Por lo tanto, es aconsejable abandonar el país mientras sea posible», advierte Exteriores. Y señaló que las vías de comunicación podrían verse seriamente perturbadas en caso de deterioro repentino de la situación por una eventual agresión de Rusia a Ucrania.

TEMOR POR LAS AMENAZAS DE RUSIA

Los gobiernos de Dinamarca y Noruega pidieron este viernes a sus ciudadanos residentes en Ucrania que abandonen este país con urgencia.

«Hay una grave situación en Ucrania a consecuencia de las amenazas y el rearme de Rusia. Tememos que Rusia cumpla sus amenazas de usar la fuerza militar en Ucrania», dijo en rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores danés, Jeppe Kofod.

El Gobierno socialdemócrata danés desaconsejó igualmente los viajes a Ucrania y explicó que su embajada en Kiev permanecerá abierta de momento.

Noruega, que ya desde hace unas semanas desaconsejaba a sus nacionales los viajes no imprescindibles a Ucrania, instó hoy también a estos a abandonar el país por su situación de inestabilidad.

«Ahora mismo, la gente aún puede reservar billetes de avión, las rutas están operativas y es posible salir en coche. No sabemos cuánto durará, así que es importante que la gente regrese a casa lo más rápido posible», dijo la titular de Exteriores noruega, Anniken Huitfeldt, también socialdemócrata.

ZONA DE GUERRA

El Gobierno de Estados Unidos avisó hoy a sus ciudadanos que se encuentren en Ucrania de que no podrá ayudarles en una «zona de guerra» si Rusia invade el país, después de urgirles a abandonar el país y ordenar la salida de la mayoría del personal diplomático.

«Las zonas de guerra son inherentemente volátiles, impredecibles y extremadamente peligrosas por definición. Tendremos muy poca capacidad para ayudar a nuestros ciudadanos cuando eso ocurra», explicó hoy en una llamada con periodistas un alto funcionario del Departamento de Estado.

El funcionario pidió a los estadounidenses que se encuentren todavía en Ucrania tener expectativas «realistas» sobre lo que el gobierno de su país podrá y no podrá hacer en una situación de conflicto armado. Además, les recordó que las Fuerzas Armadas no irán a rescatarles en el último minuto.

Sobre la retirada del personal de la embajada en Kiev, el alto funcionario explicó que se quedarán únicamente aquellos diplomáticos cuyo trabajo resulte esencial para mantener las funciones «principales» de la misión, fundamentalmente, permanecer en contacto directo con el Gobierno de Ucrania.

La embajada dejará de ofrecer servicios consulares a partir del domingo. Y tan sólo los ofrecerá desde una pequeña presencia consular en Lviv (en el oeste del país) para manejar emergencias; pero que no podrá proporcionar pasaportes, visas o servicios consulares habituales.

Con información de EFE