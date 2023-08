Este martes 15 de agosto de 2023 empieza una nueva veda de cangrejo en Ecuador. La medida durará 45 días, hasta el 30 de septiembre, e incluye la prohibición de la captura, transporte y comercialización interna y externa de cangrejos rojo y azul en todo el territorio nacional.

En Ecuador hay dos periodos de veda cada año. El primero ocurre entre enero y marzo y se hace para que los cangrejos puedan reproducirse. El segundo, que es el que comenzó este martes, ocurre entre agosto y septiembre.

Este es un tiempo en el que los crustáceos crecen y entran en una etapa de cambio de caparazón. El proceso genera altas concentraciones de oxalato de calcio, que es un elemento perjudicial para la salud humana. Entonces, esta segunda veda tiene el objetivo de proteger al consumidor y permitir el correcto desarrollo del crustáceo.

Las sanciones por incumplir las vedas van desde un Salario Básico Unificado (SBU), es decir 450 dólares, hasta 10 salarios, que corresponde a 4 500 dólares. Además, si la infracción es cometida por embarcaciones industriales, la sanción puede llegar hasta los 1 500 SBU, es decir, 675 000 dólares.

Una veda es un periodo de tiempo en que se prohíbe la captura de varias especies como cangrejo, atún aleta azul, camarón y mero. El Fondo Mundial para la Naturaleza dice que las vedas son necesarias para «evitar la depredación de los recursos naturales y permitir su reproducción y subsistencia«.

En Ecuador hay 22 especies marinas que tienen un manejo a través de vedas parciales o permanentes. También hay límites de tamaño para la captura. Algunas de las especies más comunes para las que se establecen vedas son el camarón en aguas someras, el cangrejo azul, la langosta, el camarón pomada, el cangrejo rojo y el pulpo.

También tienen veda algunos peces como el pez hojita, la sardina, el dorado y la merluza. En cambio, dos especies que tienen veda permanente son el pepino del mar y la concha spondylus.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) dice que hay varios beneficios de establecer medidas de manejo marinas como las vedas, más allá de la protección de las especies, entre ellos:

