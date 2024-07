El streamer español Ibai Llanos revolucionó, este sábado 13 de julio del 2024, el estadio Santiago Bernabéu con su espectáculo de música y boxeo denominado ‘La Velada del Año 4’. Will Smith, David Bisbal, Paulo Londra, Young Mico y Julieta Venegas son algunos de los artistas que participaron en el show.

Con cerca de 60 millones de seguidores en redes, Ibai volvió a hacer historia en las redes sociales con una emisión en vivo de millones de usuarios. La cuarta edición de La Velada del Año logró colgar el cartel de entradas agotadas apenas dos horas en abril y tras el primer combate de La Velada, logró batir un nuevo récord con su directo en redes.

Este nivel de expectación solo lo han logrado en el Bernabéu estrellas mundiales como Taylor Swift. El streamer y creador de contenidos ha logrado lo impensable, no solo romper la barrera entre el mundo del entretenimiento virtual y el real, sino además fusionarlos con una apuesta personal que ha resultado un éxito y que empezó como una broma con el apoyo de sus cerca de sus millones de seguidores en redes sociales.

Este evento logró conectar a más de 3,5 millones de dispositivos únicos en su directo en Twitch, plataforma de streaming estadounidense propiedad de Amazon, con lo que logró el récord histórico mundial que ostentaba, precisamente, la tercera edición de su Velada.

El lleno en el Bernabéu, con cerca de 80 000 localidades vendidas, superó también en número de asistentes a cualquier evento pugilístico en España. Cifras de asistentes que lo sitúan por delante del combate entre Paulino Uzcudun y Primo Carnera en el año 1930 en el Estadio Olímpico de Montjuïc en Barcelona en el que se congregaron 70 000 personas, las mismas que ocuparon el estado del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, para acoger la tercera edición de La Velada del Año.

Muchos de los aficionados son menores de edad acompañados por sus padres, que no han dudado en venir desde todos los puntos de España e incluso de Latinoamérica para asistir al evento.

La Velada de este sábado es un evento de siete horas de duración en la que se alternan combates de boxeo con streamers y actuaciones musicales de estrellas del escenario como Will Smith, David Bisbal, Paulo Londra, Bizarrap y Julieta Venegas.

En total, los combates amateur, que los participantes preparan a conciencia durante meses y comparten en vivo en sus canales, enfrentan a 22 streamers españoles y latinoamericanos en 6 peleas. Algunas de boxeo tradicional y otras diferentes como un dos contra dos con cuatro boxeadoras e incluso un rey de la pista con 10 participantes.

Will Smith canta junto a su hijo

El show que más alteró las redes sociales fue el del actor, rapero y productor estadounidense Will Smith. Él hizo vibrar el escenario del Bernabéu al ingresar al ritmo de su clásica canción Gettin’ Jiggy Wit It’, introducción de ‘El príncipe del rap en Bel-Air’ para después interpretar ‘Switch’.

También interpretó ‘You Can Make It‘, tema que dedicó a las personas que se encontraban pasando un momento complicado. Smith cerró su presentación en La Velada del Año 2024 con una canción completamente nueva que la cantó junto a su hijo Jaden Smith y encendió aún más el ambiente.

Celebración icónica de Messi en el Bernabéu

Otro de los momentos más comentados de la Velada del Año 4 fue el triunfo de Lautaro Del Campo, un popular streamer argentino conocido a nivel mundial como ‘La Cobra’. Él ganó el combate de pesos pesados ante Guanyar, quien resultó lesionado.

Al momento de recibir su cinturón, ‘La Cobra’ se mostró orgulloso y celebró con un particular recuerdo. El streamer, cuyo contenido es comentar sobre el fútbol, demostró una vez más su admiración por Leo Messi e imitó la popular celebración del futbolista del Inter de Miami hizo en Bernabéu tras anotar un gol decisivo en el clásico español. El público no lo tomó de la mejor manera y reaccionaron con pitos y abucheos.

🥊|| LACOBRA SE LA PELA



🥊|| LACOBRA SE LA PELA

Muestra la playera de Messi ante el publico en El Santiago Bernabéu.

