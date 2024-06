La vicepresidenta Verónica Abad compareció, vía telemática, al llamado de Fiscalía, este lunes 3 de junio del 2024. La finalidad de esa entidad era que ella rinda su versión en el caso Nene, el que se investiga a su hijo Francisco Barreiro por presunta oferta de tráfico de influencias.

Oswaldo Trujillo, abogado de Barreiro y de la funcionaria, dijo que su cliente se conectó a las 10:30 al link de Zoom. Pero, la Segunda mandataria se acogió al derecho al silencio y no respondió preguntas del fiscal del caso.

La defensa de Abad dijo que su cliente dijo que no conoce los detalles del caso y se acogió al derecho al silencio porque la Fiscalía no especificó si la llamaban a comparecer en calidad de testigo o sospechosa.

Por su parte, el fiscal del caso señaló que la Fiscalía tiene la atribución de llamar a cualquier ciudadano a rendir una versión. Tras 10 minutos de conexión, la comparecencia terminó.

Anteriormente, la Fiscalía llamó a la Vicepresidenta a comparecer en este caso. La primera convocatoria se realizó para el 28 de mayo del 2024, pero Abad no compareció. Su abogado explicó que se ausentó porque no había sido «notificada oficialmente» y porque Fiscalía no aclaró en calidad de qué fue convocada.

Según su defensa, si es el calidad de testigo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), prohibe que una madre declare en contra de su hijo o viceversa. Y si es calidad de sospechosa, explica el abogado, un funcionario de la Corte Nacional debe ser quien tome la versión, pues la Vicepresidenta tiene calidad de fuero de corte.

¿Qué es el caso Nene?

El caso Nene se inició el 21 de marzo pasado, tras varios allanamientos que la Fiscalía realizó en Quito y Cuenca. Durante el operativo se ejecutó una orden de detención contra Francisco Sebastián Barreiro Abad, por su presunta participación en el delito oferta de tráfico de influencias.

Las investigaciones partieron de la denuncia de un funcionario de la Vicepresidenta, Romel P., quien habría laborado en el área de Comunicación de la Vicepresidencia a cambio de entregar cierta cantidad de dinero por el cargo.

Según su versión, Francisco Barreiro y un supuesto asesor de la Vicepresidenta, Daniel R., habrían pedido al denunciante un porcentaje mensual del sueldo que iba a recibir. Para ello, los dos hombres habrían citado, en enero de este año, a la supuesta víctima en un hotel de Quito.

En este lugar le habrían comunicado que su sueldo sería de 3 200 dólares, pero debía entregar 2 000 dólares por el cargo y acordaron que cada mes se entregaría 1 700 dólares a Barreiro de forma personal. Además, el denunciante aseguró que le hicieron firmar una letra de cambio por 30 600 dólares.

La Fiscalía detalló que luego de obtener el cargo ofertado, Romel P. no pudo realizar el primer pago acordado y por esa razón se habría coordinado la entrega de 3 400 dólares personalmente a Francisco Sebastián B. A., en febrero de 2024.

