La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad reaccionó la decisión del presidente Daniel Noboa de enviarla nuevamente a Turquía, luego de que una jueza le restituyó en su cargo y dejó sin efecto la sanción que le impuso el Ministerio de Trabajo.

“Mientras en la puerta de la Vicepresidencia enfrentábamos el abuso de las Fuerzas Armadas, por detrás y de manera reactiva el Presidente de la República ha emitido el Decreto Ejecutivo 490 en contra de toda lógica y razón”, dijo la funcionaria en una extensa carta publicada la madrugada de este martes 24 de diciembre del 2024.

Según Abad, la decisión del Primer Mandatario es “un nuevo insulto a los ecuatorianos, buscando mi destierro a «Türkie» de manera inmediata, con el solo efecto de tener ventaja sobre los otros candidatos presidenciales”, escribió.

En la carta publicada en sus redes sociales Abad señala que ha sido «víctima de lo impensable» y exige a otras funciones del Estado como la Asamblea Nacional y el Tribunal Contencioso Electoral a actuar para “precautelar el Estado de Derecho y la democracia”. Su pedido también va dirigido a otras entidades como las Fuerzas Armadas, Contraloría General del Estado, y Fiscalía General del Estado.

Además, hizo un llamado especial a los organismos internacionales a “observar de cerca estas serias violaciones que atentan contra la Constitución, la Ley y la Democracia en el Ecuador”. En su misiva les pide “pronunciarse en favor de la defensa de los derechos humanos y la estabilidad democrática del país”.

También precisó que no va a declinar en su defensa y señaló que “sobreviví a infames persecuciones, he sido la víctima de lo impensable, nada menos que de mi binomio (…) no han bastado ni las lágrimas ni el encarcelamiento para demostrar el pésimo enemigo que me ha perseguido de manera injusta”, dijo.

La vicepresidenta no aclaró si viajará o no a Turquía para cumplir con el mandato asignado por Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 490.

