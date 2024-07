Verónica Abad: Me tienen secuestrada en Israel

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, denunció estar «secuestrada» en Israel. Asegura que el Gobierno de Daniel Noboa le negó la posibilidad de tomar días de descanso y salir del país, en el que cumple funciones encomendadas por el Presidente. También dijo que teme por su vida y responsabilizó al Presidente ante cualquier ataque a su integridad.

En una entrevista a radio Morena, este lunes 15 de julio del 2024, la segunda mandataria afirmó que se le han negado los días de descanso, pese a que la canciller Gabriela Sommerfeld le dijo que podría regresar cuando lo requiera al Ecuador.

«Con esto está claro que me tienen secuestrada en este país. No me puedo mover a ningún lado de Israel (…) En este instante temo por mi vida. Le responsabilizo a usted (presidente Daniel Noboa), al Ministerio de Gobierno y al CIES», sentenció Abad, al mostrar un documento en el que solicitaba días de descanso.

‘Temo por mi vida’

Verónica Abad, que cumple funciones como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Ecuador ante el Estado de Israel, dijo que no renunciará pese a las amenazas del Gobierno porque tiene un compromiso y una responsabilidad con los ecuatorianos.

«Hoy si temo por mi integridad física, la de mi familia, de mi hijo y colaboradores que están siendo acosados en estos momentos», aseveró la mandataria, al denunciar una persecución por parte de las instituciones públicas y, sobre todo, del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

“Nuestros teléfonos están intervenidos (…) La seguridad hoy está enfocada en perseguir. Hay todo un ejército gubernamental persiguiendo a las personas y en cómo hacer que la vicepresidenta caiga sola», indicó.

A la par, Abad señaló que los ecuatorianos no creen que es «corrupta» y he estado utilizando dinero de la campaña. «Eso se va a probar en el momento que él (Daniel Noboa) tenga que dar el control de gasto electoral», enfatizó.

‘Lo que hicieron conmigo es un destierro’

También, la Vicepresidenta calificó su designación en Israel como un destierro por parte del Ejecutivo que fue realizado de forma «inconstitucional» y con una serie de «amenazas» de «hacerle daño» o enviarle a su hijo a la cárcel de máxima seguridad La Roca.

«Han sido una serie de acontecimientos, incluso intentan hacer una mayoría en la Asamblea para un juicio político (…) He tenido hostigamiento político. Se llenan de calumnias y descalificativos con un violencia política clara desde el Ejecutivo y del Presidente hacia mí. Dice que solita voy a caer como una especie de amenaza directa porque ya no sabemos que más intentar», puntualizó Abad en el espacio radial.

¿Asumirá la Presidencia en la campaña de Noboa?

Ante la posibilidad de asumir la Presidencia de Ecuador mientras Daniel Noboa realizar su campaña electoral para elecciones de 2025, Verónica Abad recordó que lo correcto, según la Constitución y las leyes, es que ella ejerza esas funciones y que el Presidente no tiene otra opción.

Asimismo, acusó al Primer Mandatario de estar ejerciendo violencia política en su contra tras su denuncias. De igual forma lo señaló por no cumplir el plan de Gobierno que acordaron durante la campaña electoral del 2023.

“No es mi capricho, el capricho viene de otro lado. Yo estoy haciendo cumplir el orden constitucional«, manifestó sobre los pedidos de información a la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) desde el Gobierno para evitar esta situación.

También dijo que «no va a caer sola«, como señaló Noboa durante una entrevista al hablar de la situación de la Vicepresidenta. «He dicho jamás que voy a renunciar, nunca dejaría una lucha de 25 años para reivindicar la fuerza de la mujer en la política, para simplemente dar paso así a un capricho de persona», sentenció.

¿Alianza con el correísmo?

Finalmente, la mandataria descartó realizar una alianza con el correísmo porque no comporte las ideas de sus proyecto político y cuestionó que el Presidente busque desprestigiarla asegurando que dará un indulto al expresidente Rafael Correa.

«Decir que yo le voy a dar el indulto al señor (Rafael) Correa es una cosa desquiciada con tal de poder cubrir y justificar algo muy grave que está pasando en el Ecuador, que es el abuso del poder, de la estructura pública y de querer destruir las instituciones públicas para poder adecuar a sus intereses personales y círculo cercano«, señaló.

