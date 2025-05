Fiebre amarilla: ¿Qué pasa con viajeros sin certificado de vacunación al llegar a Ecuador o que hacen escala?

Actualizado 12:30

Redacción Teleamazonas.com |

El control en aeropuertos de Ecuador se incrementó, este lunes 12 de abril del 2025, tras la declaratoria de obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a viajeros que transitan por cuatro países de Sudamérica.

En Ecuador la enfermedad está contenida en la Amazonía pero para evitar brotes en otras zonas del país de dispuso esta medida de prevención. Los viajeros o residentes de Perú, Colombia, Bolivia y Brasil deben presentar el documento en los aeropuertos internacionales Mariscal Sucre de Quito y José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.

Los adultos mayores no tienen la obligación de vacunarse contra la enfermedad porque podrían generarse efectos adversos. De igual forma, las personas que se vacunaron en años anteriores solo tienen la obligación de presentar el certificado de vacunación internacional.

En el caso de viajeros que hacen escala en Ecuador tampoco es obligatorio presentar este documento. El ministro de Salud, Edgar Lama, aclaró que no es necesario que este grupo presente el certificado de vacunación porque no saldrán del aeropuerto y esta zona no existe el mosquito transmisor, aedes aegypti.

Lea también:

«No se les va a exigir porque una persona que hace escala no sale del recinto aeroportuario y en este lugar no hay el mosquito que pueda transmitir la enfermedad. Si no salen del aeropuerto no habría la necesidad», afirmó Lama.

Protocolo para personas no vacunadas

Durante el control existe la posibilidad que los ciudadanos ecuatorianos o extranjeros no cuenten con la vacuna. Por ello, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador estableció dos protocolos:

Todo extranjero que no cuente con la vacuna de la fiebre amarilla y pretenda ingresar al país será inadmitido y deberá retornar al territorio de origen.

que no cuente con la vacuna de la fiebre amarilla y pretenda ingresar al país será y deberá de origen. Los ecuatorianos que no estén inmunizados podrán acudir a un espacio de vacunación en los aeropuertos para recibir el inmunizante. Luego, deberán cumplir con un periodo de aislamiento, de 10 días.

Hasta las 08:30 de este lunes, dos personas, de nacionalidad ecuatoriana y que viajaban de Colombia y Perú, no contaban con el documento. Uno era un adulto mayor, para el cual no es recomendada la vacuna y otro que se aplicó el inmunizante en el aeropuerto de Quito y deberá cumplir con 10 días de aislamiento domiciliario.

También en Teleamazonas: