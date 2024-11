“Estoy dando la cara al presidente Daniel Noboa porque esta persecución debe terminar ya”. Con estas palabras, Verónica Abad, se dirigió a los medios de comunicación en su regreso a Ecuador este miércoles 20 de noviembre del 2024.

Al llegar al Aeropuerto de Quito se mostró muy contenta y aseguró que retorno al país con sus propios medios en un acto de rebeldía por todo lo que está ocurriendo. “Aquí estoy pueblo ecuatoriano para dar la cara a mi país. Se me ha prohibido hablar, se me ha tenido casi encadenada, encerrada prácticamente en un hotel de Turquía y me han dejado en total indefensión”, aseguró al tiempo que ratificó que el sumario administrativo en su contra es ilegal e ilegítimo.

También, Abad aseveró que su llegada es para frenar la persecución en su contra y hacia su familia en referencia al caso Nene y otra presunta investigación que se abriría, según comentó. “No puede ser posible que sigan levantando juicios e investigaciones a mi hijo. Esto tiene que parar ya”, sentenció.

Verónica Abad regresó a Ecuador después de once meses de permanecer en Tel Aviv, Israel, y posteriormente en Turquía como embajadora de la paz. Su arribo se llevó a cabo la mañana del 20 de septiembre del 2024.

Su retorno se da en medio de una fuerte tensión en el Gobierno por la suspensión sin sueldo por 150 días después de once meses de su polémica designación como embajadora de la paz en Israel.

De acuerdo al Ministerio de Trabajo la decisión se tomó porque Abad no se trasladó a la fecha indicada a Turquía. Además, la titular de la Cartera de Estado, Ivonne Núñez, aclaró que la Vicepresidenta no está inhabilitada y goza de todos sus derechos políticos.

«Se cumple con el artículo 23 del Pacto de San José que señala que existe violación de Derechos Humanos cuando se coarta la posibilidad de que una persona que enfrenta un sumario administrativo en el sector público se le suspendan sus derechos políticos”, recalcó.

Por este hecho, la Asamblea Nacional llamó a comparecer a la Ministra de Trabajo e incluso se plantea iniciar una juicio político en su contra. En la solicitud presentada por cuatro asambleístas se argumenta que incumplió funciones por seis causales. Entre ellas, no cumplir con su deber de garante de derechos constitucionales por haber emitido el Acuerdo Ministerial con el que se suspendió a la Vicepresidenta.

También, Verónica Abad presentó distintos recursos legales tanto a nivel nacional como internacional para impedir su suspensión. Mientras se encuentra suspendida la Vicepresidencia estará a cargo de Sariha Moya.

La disputa entre Noboa y Abad se intensificó en los últimos meses con las denuncias por violencia de género y violencia política en medio del escenario electoral y la incertidumbre por el encargo de la Vicepresidencia para la campaña electoral.

