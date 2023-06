Video de supuesto alíen en Las Vegas altera las redes sociales

Las imágenes de una cámara de seguridad de un supuesto alíen en Las Vegas, Estados Unidos, ha causado conmoción a nivel mundial. El video, donde también se escucha el audio de una llamada al 911, se difundió en redes sociales y ha generado un amplio debate sobre la vida extraterrestre.

En el clip viral se observa a una extraña criatura en el jardín de una vivienda. Según se puede apreciar, el insólito ser tiene su torso mas grande que el resto de su cuerpo, sus extremidades y cara alargadas, sus ojos parecen brillar y mide aproximadamente dos metros.

El hecho fue captado el 26 de mayo del 2023, pero las imágenes se difundieron a inicios de junio. En el audio se escucha decir a un hombre que en el lugar se encuentran varias personas y temen que el supuesto alíen los ataque.

«Lo juro por Dios. Esto no es una broma. Estamos aterrorizados», dice el hombre que llam´po al servicio de emergencias para pedir ayuda.

El ocho de junio de este año también empezó a circular otro video, donde se ve a una supuesto OVNI caer en Las Vegas. Este inusual suceso ocurrió el 1 de mayo del 2023, según los registros de la cámara corporal de un oficial de policía metropolitana de la ciudad.

Internautas y habitantes de esta metrópoli turística creen que los dos sucesos están relacionados y por ello no descartan que se traten de seres de otros planetas. Hasta este 12 de junio, las autoridades no se han pronunciado sobre este extraño caso.

A few weeks ago a Las Vegas Metro Police officer's bodycam captured a UFO falling out of the sky. A few minutes later a family called 911 complaining about 9-foot-tall "non-human" beings standing in their backyard. pic.twitter.com/QblTHkUxQC