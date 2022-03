Medios estadounidenses dieron a conocer un video que muestra el momento en el que un profesor, perteneciente a una secundaria de Elkhart (Indiana, EE.UU), abofetea a un estudiante. La agresión se habría suscitado el pasado viernes y generó el rechazo de la comunidad.

El maestro implicado, identificado como Mike Hosinski, persigue al alumno por el pasillo de la escuela e incluso corre un momento para alcanzarlo. Cuando doblan una esquina, Hosinski agarra al estudiante por la mochila y lo empuja contra la pared. Luego lo abofetea.

De acuerdo con comunicado de las Escuelas Comunitarias de Baugo, citado por el portal WSBT.com, indica que el menor cuenta con ‘lesiones visibles’ producto del golpe en la cabeza en la pared.

#WATCH: A teacher in Northern Indiana shoved a student up against a wall and then slapped them. Tonight, the Baugo Community School board approved an accelerated retirement for Mike Hosinski and he gets to keep his pension…

