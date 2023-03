La presidenta de la comisión ocasional que investigó el caso Encuentro, Viviana Veloz, indicó que esta semana se presentará la solicitud de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este martes 7 de marzo del 2023, dijo que el informe contiene suficientes elementos de cargo.

Veloz detalló que los interpelantes del juicio político al Primer Mandatario se definirán esta semana, en consenso con las fuerzas políticas, entre ellas UNES, Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática, que han trabajado en el informe que recomienda el proceso.

Además, recordó que el informe no es vinculante, pero contiene los elementos probatorios para presentarlos como pruebas en la solicitud de juicio político, que se realizará con base en el numeral 1 o 2 del artículo 129 de la Constitución.

«El informe tiene suficiente sustento y hay elementos de cargo para que se pueda justificar porque se llega a recomendar el juicio político al Presidente. Hay pruebas para los delitos en contra de la seguridad del Estado y para la administración pública», enfatizó.

También se refirió a las presuntas omisiones en el documento. La asambleísta dijo que estas aseveraciones de ciertos legisladores tienen como objetivo engañar al país e indicó que todos los involucrados en esta supuesta red de corrupción deberán ser investigados.

«La justicia tiene que investigar a todos y si han cometido actos ilícitos tienen que ser sancionados por la vía penal. Nosotros hemos colocado dentro del informe todos los nombres porque no estamos haciendo fiscalización a la carta, como la que hacen estos legisladores que quieren deslegitimar el informe. Están actuando a conveniencia», sostuvo.

Asimismo, la legisladora recordó que la investigación radica en el Primer Mandatario y las instituciones de justicia deberán investigar a todas las personas que se encuentran involucradas en el caso Encuentro, que consiste en una presunta red de corrupción en empresas estratégicas del Estado.

Finalmente, Viviana Veloz habló de la posibilidad de que el proceso de juicio político no avance en la Corte Constitucional. «Si la Corte no da paso serán los ecuatorianos quienes sepan juzgar si ha actuado a la atura de las circunstancias. La Corte tiene que ser un ente jurídico y no político, tiene que ceñirse a lo que dice la ley», sentenció.

