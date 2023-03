Aquiles Álvarez termina el proceso de transición de la Alcaldía de Guayaquil

La Alcaldía de Guayaquil informó, el lunes 6 de marzo de 2023, que ha concluido la primera etapa del proceso de transición entre las administraciones entrante y la saliente. Además, que a partir de ese momento la transición continuará de la mano de la alcaldesa Cynthia Viteri y que el proceso culminará el 14 de mayo con la entrega del informe final.

Ante este comunicado, el Alcalde electo, Aquiles Álvarez, dio por terminado el proceso de transición. Y manifestó que la noticia de la disolución de la comisión encargada de la transición lo tomó por sorpresa. Además dijo que es un irrespeto a los ciudadanos guayaquileños.

En un comunicado Álvarez indicó que, tras varias reuniones y visitas a diferentes entidades municipales y públicas, “la comisión (que lo representa a él) identificó duplicidad en funciones en diversas áreas del Cabildo”.

Además, en el comunicado dice que “el presupuesto de obras públicas está comprometido con contratos adjudicados para el periodo 2023 e incluso para el 2024”.

“Existe un desatino en el criterio de renovación de contrataciones: es decir, existen contrataciones que requieren renovación urgente para dar continuidad a los servicios para la ciudadanía, no obstante, la actual administración no ha gestionado dichas renovaciones, excusándose en el proceso de transición. Paralelamente, existen contratos que no son indispensables, pero se pretende adjudicarlos a última hora”, se lee en el comunicado.

Ante la repentina decisión de la alcaldesa saliente, de disolver la comisión municipal de transición que venía operando por la Alcaldía, nuestro equipo asignado da por terminada su participación.



Finalmente, en su comunicación, Álvarez resaltó que dan por terminado el proceso de transición porque “no se cumplió con la ruta trazada por la propia funcionaria aún en gestión”.

