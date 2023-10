Por la composición demográfica de Ecuador, los jóvenes son la población que más votará este domingo 15 de octubre de 2023. El 25,7% del padrón electoral está compuesto por jóvenes de entre 18 y 29 años. Es decir, acudirán a las urnas alrededor del 3,4 millones de personas en ese rango etario, por lo que el voto joven marcará la elección.

Analistas consideran que los candidatos enfocaron la última parte de su campaña política en este segmento. Sin embargo, consideran que esta fue “muy calculada” y no profundizó en las propuestas de su plan de Gobierno.

La consultora política Ana Changuín, explica que los electores esperaban información clara para definir su voto. Para ella, en este período “no hubo ninguna frase o comentario espectacular, ni nada que salga del cajón”.

La segunda vuelta electoral centró su campaña en redes sociales, especialmente TikTok para llegar a la población más joven. Los candidatos se esforzaron por tener piezas audiovisuales con contenido más íntimo para mostrarse cercanos a este grupo de electores.

Votantes indecisos se mantienen

Las últimas encuestas señalaron que hasta una semana antes de las elecciones había al menos un 25% de la población que se encontraba indecisa. Para el estratega en comunicación Eduardo Reinoso en estos comicios existen tres contendientes: el correísmo, anticorreísmo y quienes buscan una opción nueva.

El experto señala que tanto Noboa como González debían enfocar su campaña en este tercer segmento, con mensajes claros. Sobre todo, debían apuntar a los 5,1 millones de votantes que no los apoyaron en primera vuelta.

Por su parte Gabriela Falconí, consultora en temas de comunicación y docente de la USFQ, cree que la poca ventaja que hay entre ambos candidatos no permite determinar firmemente quién podría ganar las elecciones.

“Históricamente se ha sabido que en este país se elige ese rato, cuando estás con la papeleta y creo que lo único que se puede hacer ahorita es ir buscando ese voto”, dice la experta.

Electores y Juntas

Más de 13,4 millones de ecuatorianos van a las urnas este domingo para elegir nuevo presidente. Los candidatos Luisa González, representante del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), y Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), compiten por tomar el timón de Ecuador hasta el 2025.

En medio de fuertes operativos de seguridad debido a la ola de violencia que azota al país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene listo el contingente para la segunda vuelta.

Para este proceso electoral están habilitadas 40 714 Juntas Receptoras del Voto (JRV) y en cada mesa electoral están empadronadas 350 personas. Las provincias con mayor número de electores son Guayas y Pichincha tienen 3,18 millones y 2,33 millones de personas empadronadas, respectivamente.

En el exterior se espera la votación de 409 250 ecuatorianos, en esta ocasión de forma presencial ante los problemas con el voto telemático.

Seguridad

Para garantizar la seguridad de los votantes las autoridades definieron un operativo similar al que se ejecutó en la primera vuelta electoral. Más de 100 mil funcionarios entre policías, militares y personal administrativo estarán activos durante toda la jornada, que iniciará a las 07:00.

El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que se reforzará la seguridad en 161 recintos electorales. El número de uniformados se incrementará especialmente en Guayaquil, Durán, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, El Oro y Los Ríos. Los militares serán los encargados de custodiar los recintos. Además, se ha desplegado personal de inteligencia e investigativo a escala nacional.

Asimismo se mantendrá la decisión de revisar bolsos, carteras y mochilas a la entrada de todos los recintos. Las JRV estarán abiertas desde las 07:00 hasta las 17:00. El único requisito para sufragar es presentar la cédula de ciudadanía.

El CNE tiene previsto emitir los primeros resultados electorales entre las 18:00 y 18:30. Esto debido a que las JRV deben contar una sola papeleta y el escaneo, recepción y publicación de resultados tomaría menos tiempo.

Luisa González, la primera mujer en segunda vuelta electoral

Luisa González es la primera mujer en llegar a segunda vuelta en elecciones presidenciales en Ecuador. Llega al balotaje auspiciada por el correísmo en su primera participación por este puesto. En caso de ganar sería la primera mujer presidenta de Ecuador en asumir el cargo por elección popular.

Nació en Quito el 22 de noviembre de 1977, pero sus padres la llevaron a Canuto, en Chone, provincia de Manabí. Misma provincia por la que fue elegida asambleísta en 2021.

Es abogada con un máster en Alta Gerencia en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. También obtuvo una maestría en Economía Internacional y Desarrollo por la universidad Complutense de Madrid.

Su vida política y pública se desarrolló durante el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017. Ocupó varios cargos en el Estado, entre ellos, asesora de la Secretaría de Comunicación e Información de la Presidencia del Ecuador (2008); Cónsul de Ecuador en Madrid (2015) y Secretaria Nacional de la Administración Pública (2017).

Daniel Noboa, el candidato más joven

Daniel Noboa (35 años) es el candidato más joven que llega a una segunda vuelta por la Presidencia de Ecuador. Es hijo de Álvaro Noboa, quien intentó por cinco veces ocupar el sillón de Carondelet; y Annabella Azin, doctora en medicina y también exasambleísta y excandidata a la vicepresidencia.

Estudió Administración de Negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Luego continuó su carrera especializándose con tres maestrías en los Estados Unidos.

Su carrera política inició en 2021, cuando se convirtió en asambleísta de Santa Elena por el movimiento Ecuatoriano Unido, fundado por Edwin Moreno, hermano del expresidente Lenín Moreno. En su etapa como legislador fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.

Allí fue objeto de críticas por financiar, en plena guerra entre Rusia y Ucrania, el viaje de seis asambleístas a Rusia, uno de los principales importadores del banano ecuatoriano, junto a la Unión Europea (UE).

