Un nuevo vuelo de ecuatorianos migrantes deportados de Estados Unidos en la administración de Donald Trump llegó a Guayaquil la tarde de este martes 28 de enero del 2025.

El avión de GlobalX arribó al país pasadas las 14:00. Los migrantes llegaron desde Harlingen Valley, en el valle del río Grande, en el Estado de Texas. Todos son parte de los primeros grupos de deportados desde que se inició el nuevo mandato del presidente Donald Trump.

Algunos incluso fueron detenidos antes de que inicie el mandato de Trump y permanecieron encerrados en albergues de Estados Unidos. Según la Cancillería de Ecuador, vuelos con deportados no han cambiado su modalidad y se realizan desde hace más de una década. Semanalmente se reciben entre dos o tres vuelos, señaló la entidad.

“Nunca me he sentido tan denigrado en toda mi vida y creo que jamás permitiré que me vuelva a suceder”, dijo uno de los migrantes deportados a diario El Universo. El hombre de 23 años contó que lo trajeron con esposas atadas a la cintura, manos y tobillos. Les retiraron estos implementos apenas 20 minutos antes de aterrizar en Ecuador.

Otro migrante en cambio contó que en su travesía hacia Estados Unidos lo detuvieron y lo confundieron con un hondureño que era buscado por la justicia. Estuvo detenido en El Paso, en esa condición por ocho días.

”En mi vida estuve involucrado en algún acto delictivo aquí en el país. Yo era taxista y trabajé los últimos cinco años para tener una platita y pagar a una persona que me llevaría a Nevada. Lastimosamente esa persona se desapareció y tuve que caminar la frontera solo y sin guía”, dijo el hombre al rotativo.

Según la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), una investigación de la cadena de Estados Unidos FoxNews revela que hay más de 1,4 millones de inmigrantes ilegales en los EE.UU., cuya deportación fue establecida por un juez de esa área del Departamento de Justicia. De ese número, 31.252 son ecuatorianos.

