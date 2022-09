Vuelta a España le dice adiós a Andalucía en la etapa 17

Este miércoles 7 de septiembre se disputará la etapa 17 de la Vuelta a España, que irá entre Aracena y el Monasterio de Tentudía.

El pelotón se enfrenta a un recorrido rompe piernas, de 162,3 kilómetros, con subidas y bajadas constantes.

Sin duda alguna es un día perfecto para los aventureros que quieran organizar una buena fuga, atacar y rematar en momentos clave.

El Monasterio de Tentudía será el encargado de recibir una meta de la ronda española por primera vez. La única dificultad montañosa está al final de la etapa. La subida es de segunda categoría, con 10,3 kilómetros de subida y una media del 5% en sus rampas.

Pedersen espera la recuperación de Roglic

El danés Mads Pedersen (Trek-Segafredo) logró en Tomares «una gran victoria» que le otorgó un doblete.

El campeón del mundo en 2019 se mostró sorprendido por el ataque de Roglic a 2,7 km del final de la etapa. Le dedicó sus mejores deseos al esloveno, ya que sufrió una dura caída en la recta de meta.

“Ha sido una gran victoria. Todo el mundo ha trabajado muy duro. Le prometí a Alex Kirsch que ganaría, tuvo una hija ayer y no pudo estar en su nacimiento. Todo el equipo trabajó duro para darle este segundo regalo en solo unos días. Esta victoria es para Alex, su mujer y su nuevo bebé», señaló el ciclista nórdico.

El corredor de Tollose, de 26 años, calificó de «muy inteligente» el ataque de Roglic, capaz de abrir hueco y seleccionar a cinco corredores para el esprint final.

«No me esperaba el ataque de Roglic para nada, la verdad. Ha sido un movimiento muy inteligente, porque todo el mundo estaba al límite. Ackermann estaba en su rueda y yo tuve que gastar mucha energía para cerrar el hueco. Ha sido un muy buen movimiento», dijo.

Pedersen se mostró impresionado al ver a Roglic herido en su brazo y rodilla derechos.

«No he escuchado la caída, he querido saludarle y le vi con toda la ropa destrozada. Es una pena que haya caído, no ha estado de suerte este año. Espero que no sea grave y que pueda seguir luchando por la victoria en la Vuelta a España”, concluyó. EFE

