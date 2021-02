WhatsApp podría eliminar tu cuenta si tienes instalada una de estas aplicaciones

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea muy útil para comunicarnos con diferentes personas de manera sencilla y rápida, sin embargo, algunas personas recurren a las APK para obtener un mejor servicio.

Durante mucho tiempo WhatsApp no tomó en cuenta a las aplicaciones alternativas que ofrecían su servicio como complemento al gigante de la mensajería

Pero ahora, WhatsApp ha decidido eliminar todas aquellas cuentas de los usuarios que usen las Aplicaciones “ ilegales” junto con la App original de WhatsApp.

WhatsApp Plus o GB WhatsApp son alternativas que viene ganando adeptos en las últimas semanas y tienen sus días contados

Desde Facebook Inc. indicaron que WhatsApp tomará acciones concretas con los usuarios que no cumplan con los requisitos de uso que incluyen la prohibición de aplicaciones como las mencionadas.

Esto ya que según un comunicado publicado en su blog este tipo de aplicaciones externas «violan las condiciones de uso».

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, señala el escrito

Whatever you share on WhatsApp, stays between you. That’s because your personal messages are protected by end-to-end encryption and that will never change. pic.twitter.com/3Umwq4wTpP