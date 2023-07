Widinson y Yeison Jiménez, sentenciados en la gala 22 de Yo Me Llamo

Pasión, energía y potentes voces fueron parte de la gala 22 de Yo Me Llamo. Seis participantes dejaron todo en el escenario para sorprender a Erika Velez, Axel y Pamela Cortés y continuar en el mejor programa de imitación del Ecuador

La primera en presentarse este viernes 14 de julio de 2023 fue Isabel Pantoja con el tema ‘Así fue’. La imitadora recibió comentarios positivos por su voz y por la pasión que puso al interpretar la canción.

“Me gustó muchísimo tu color de voz, me gusta cómo manejas los vibratos, muy parecidos a Isabel, pero ella no los cortaba todos. Algunos sí los prolongaba un poco más y la segunda mitad me gustó más porque apareció más la lágrima, pero eres impecable, muy buena”, le dijo Axel.

¡Viernes de #YoMeLlamo! 🎙️🙌 Isabel Pantoja abre la competición con ‘Así fue’. ¡Qué voz en la noche de #YMLL! 🌙 pic.twitter.com/3hTJztVh4V — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 15, 2023

La música ecuatoriana se hizo presente con Widinson. El participante interpretó ‘Ángel’, pero no recibió las críticas que esperaba. Tuvo errores en la afinación y en el timbre de voz.

Lea también:

El tercero en presentarse fue Yeison Jiménez. Cantó ‘Ya no mi amor’ y tuvo progreso en su control escénico. Sin embargo, no logró convencer a los jueces. “Sentí que hubo inseguridad en las figuras melódicas, en los puentes. Es falta de estudio, de práctica”, le dijo Pamela.

#YMLL Yeison Jiménez nos trae ‘Ya no mi amor’. 💔🥹 ¿Lo disfrutaste en el escenario de #YoMeLlamo? pic.twitter.com/twirAcLAd9 — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 15, 2023

Luego, Enrique Bunbury subió al escenario y cautivó a los jueces. El imitador interpretó ‘Despierta’ y su presentación obtuvo buenos comentarios. Los jueces lo felicitaron por su voz y energía. Además, sus movimientos fueron muy parecidos a los del cantante original.

La siguiente fue Danna Paola con el tema ‘Oye Pablo’, pero su presentación tuvo varios errores. “Hoy no te sentí tan cerca del timbre de Danna Paola. Esta canción es difícil y ella, el estribillo lo canta todo en falsete y tú lo cantantes con voz de pecho. Siento que ahí te alejaste bastante”, le dijo Axel.

José José cerró la gala interpretando ‘Almohada’. El imitador cautivó al jurado con su interpretación y manejo escénico. Además, el timbre y vibrato fueron muy parecidos a los del cantante original.

Finalmente, tras deliberar, los jueces decidieron que los sentenciados de la noche sean Widinson y Yeison Jiménez por los errores que cometieron en sus presentaciones. ¿Estás de acuerdo?.

También en Teleamazonas: