Will Smith golpea a Chris Rock en los Premios Óscar

La noche de este domingo durante la ceremonia de los premios Óscar 2022 se vivió un insólito momento. Will Smith golpeó en vivo al actor cómico Chris Rock por una broma sobre su esposa.

En el momento de su aparición para presentar el «Mejor Documental», Chris Rock dijo una broma sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett-Smith, comparando su cabeza sin cabello (por la alopecia) con la de la protagonista de la cinta G.I. Jane.

La cámara cortó a Pinkett Smith, quien puso los ojos en blanco. «Esa fue buena», dijo Rock, pareciendo responder a la broma que no fue bien recibida.

De inmediato, Will se levantó, mientras Rock se reía. El actor molesto caminó hacia él y golpeó al comediante, quien se mostró sorprendido. Bajó de nuevo a la audiencia y gritó: «Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca«.

Como respuesta, Rock sorprendido dijo «Will Smith me acaba de golpear en vivo«, y aún en duda dijo: «Creo que acabamos de tener uno de los más grandes momentos de la televisión» y siguió presentando el premio.

Here’s the moment Chris Rock made a «G.I. Jane 2» joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, «Leave my wife’s name out of your f–king mouth.» #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL