Will Smith responde al libro de memorias de Jada Pinkett

El 17 de octubre de 2023 inició la venta del libro de memorias de Jada Pinkett Smith, «Worthy». Sin embargo, algunas personas, incluido Will Smith, tuvieron la oportunidad de leerlo antes de su lanzamiento oficial.

Jada se presentó en el podcast de Jay Shetty y Will aprovechó esta oportunidad para enviarle una conmovedora carta en la que expresó sus sentimientos después de llegar a la última página del libro.

Will escribió: «Acabo de pasar la última página de ‘Worthy’. Es increíble darme cuenta de que, a pesar de haber vivido la mayor parte de mi vida a tu lado, todavía me encontraba conmocionado y aturdido y tomado por sorpresa, riendo, luego inspirado, luego con el corazón roto. Estaba en todas partes».

En la carta, Will Smith admitió que desconocía muchos pasajes de la vida de su esposa y no estaba consciente del dolor por el que atravesó.

«Una cosa es escuchar anécdotas en una barbacoa familiar, pero fue realmente sobrecogedor asimilar tu historia, condensada de esta manera tan potente. Eres única, una rara mezcla de poder y delicada sensibilidad. Sé que no fue fácil excavar las profundidades de esa manera. Te aplaudo y te honro. Si hubiera leído este libro hace 30 años, sin duda te habría abrazado más. Empezaré ahora. Bienvenido al Club de Autores. Te quiero infinitamente. Ahora ve por un Merlot y descansa».

Esta carta generó una respuesta emotiva de Jada, quien, por un momento, contuvo las lágrimas y luego soltó una carcajada al escuchar las últimas palabras de Smith. «Él sabe que no puedo tomar Merlot… Eso fue hermoso, esa es la razón por la que no puedo separarme de ese bromista», dijo Jada.

Las palabras de Will Smith en la carta no fueron las únicas que dedicó a su esposa. En una entrevista con The New York Times reiteró que, durante los años que estuvo con ella, dio por sentados muchos sentimientos. «Cuando has estado con alguien más de la mitad de tu vida, se instala una especie de ceguera emocional. Puedes perder con demasiada facilidad la sensibilidad a sus matices ocultos y sutiles bellezas».

Jada y Will han estado separados durante aproximadamente siete años, pero ninguno de los dos planea firmar los papeles de divorcio.

En declaraciones a NBC, Jada aseguró que harán todo lo que esté en sus manos para salvar su relación. La conmovedora respuesta de Will Smith a «Worthy» de Jada Pinkett Smith ha suscitado un gran interés y apoyo en las redes sociales, donde los seguidores aplauden su sinceridad y cariño hacia su esposa.

