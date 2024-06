¡Es viernes y la garganta lo sabe! Yo Me Llamo preparó una gala llena de temas musicales para que la familia ecuatoriana los coree a todo pulmón junto a sus imitadores favoritos este 7 de junio de 2024. Siete artistas interpretaron grandes temas de su repertorio para obtener los mejores comentarios del jurado y evitar la temida sentencia.

Con más de 300 canciones grabadas, Pedro Infante interpretó “Historia de un amor” para emocionar al jurado y público en Yo Me Llamo.

Su clásico estilo sobrio y su voz muy firme llevaron a los jurados a la década de oro de la canción mexicana. Los aplausos no se hicieron esperar y rompieron el aura romántica que se instalaba en la competencia.

Lea también

El jurado dijo que la conexión con su mirada, su voz, su estilo le valió muy buenos comentarios.

Era el turno de Kiss. Todos ‘rocanrrolearon’ en el escenario con “Rock and Roll All Nite”. Su performance dejó al jurado con buenas apreciaciones. La recomendación principal fue mejorar la coordinación en el canto.

Karol G puso la nota reguetón de la noche con “Provenza”. Derroche de baile y sensualidad para animar al público desde el escenario.

El jurado la llamó a adueñarse del escenario y ser más coqueta en personaje; ser bichota.

“La camisa negra” de Juanes nos mantuvo en la bella Colombia para disfrutar de un artista que recreó al artista original con el jurado de pie disfrutando de la interpretación. Su timbre y afinación fue muy valorado por el jurado.

Érika Vélez le dio tips para estar a gusto en el escenario y manejar los instrumentos para lograr una mejor imitación.

Crecimiento vocal de artistas

Era hora de un vallenato para este viernes de conciertos con Nelson Velásquez. Su tema “Entrégame tu amor” arrancó suspiros en el público de Yo Me Llamo. Su exigencia en el trabajo del personaje y su timbre de voz fue apreciada por el jurado. La afinación fue su punto débil esta noche.

David Summers regresó, como en la audición, con su tema “Marta tiene un marcapasos”. Esta vez su crecimiento fue notorio. Derrochó energía, potencia en la voz y manejo de instrumentos en su presentación. La recomendación fue mantener el timbre del artista original en toda la canción.

Finalmente, Gilda invitó a bailar a todos para cerrar esta espectacular Gala 03 de Yo Me Llamo. Con su tema “No me arrepiento de este amor” todos disfrutaron de un derroche de energía entre aplausos y pasos de cumbia argentina.

El jurado valoró su puesta en escena y juego con la audiencia. La recomendación esta noche fue estudiar un poco más el personaje.

Llegó el momento difícil, deliberar. Juanes, Karol G, David Summers y Pedro Infante sí se llaman esta noche.

Kiss, Gilda y Nelson Velásquez tuvieron recomendaciones finales para trabajar en sus imitaciones. El jurado decidió que se sumarán a la sentencia Kiss y Nelsón Velásquez junto a Bon Yovi y Sebastián Yatra.

También en Teleamazonas