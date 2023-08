Yo Me Llamo Juanita Burbano se despide de la competencia

Seis participantes se enfrentaron en la sexta gala de eliminación de Yo Me Llamo, la noche del miércoles 2 de agosto de 2023. La vestimenta de color negro predominó en el mejor programa concurso del Ecuador que se transmite de lunes a viernes por Teleamazonas, desde las 21:00.

La primera en salir al escenario para defender su permanencia en la competencia fue Danna Paola con el tema ‘Nada’. Erika Vélez aseguró que la interpretación fue totalmente diferente a la de la gala previa, pero no pudo extenderse más en sus comentarios, por lo que la participante regresó al camerino reconociendo que estaba muy nerviosa.

Luego le tocó el turno a Víctor Manuelle. El imitador volvió a cantar ‘Por ella’ y durante el show Pamela Cortés se la gozó completita. “Sí habido una mejoría notable. Arreglaste muchas cosas”, le dijo en la devolución.

La tercera participante en el escenario fue Juanita Burbano. Con el éxito ‘Cuando florezca el amor’ hizo cantar a Axel, quién le dijo que en un principio notó la animación pero, “en el tema de la danza me quedó debiendo algo todavía”.

El tema ‘Insoportablemente bella’ llegó al escenario en la interpretación de Emmanuel, quien por tercera vez estuvo en una gala de eliminación. “Valoro mucho que escuches porque esta vez fueron menos movimientos y te enfocaste mucho más en otras cosas, la pregunta es ¿alcanza?», le dijo Erika.

La siguiente en salir al escenario de Yo Me Llamo fue Joy, ella interpretó el tema ‘Llegaste tú’, y al finalizar Pamela le dijo “Eres la niña más dulce de toda la competencia, eres una dulzura que camina en este escario. Se nota más trabajo”. Con ello la participante volvió al camerino.

El último en defender su continuidad en el programa fue David Bisbal, quien interpretó el éxito musical ‘Ave maría’ y le puso mucha emoción a la noche. Un grupo de bailarinas le acompañaron en el escenario. En la devolución Axel aseguró que ya tiene un poco más el timbre del verdadero artista.

El momento de la deliberación llegó y tras varios minutos en los que el jurado analizó cada una de las participaciones, decidieron que Danna Paola, Víctor Manuelle, Emmanuel, David Bisbal y Joy, Sí Se Llaman.

Sin embargo, quien tuvo que despedirse del programa fue Juanita Burbano, quien entre lágrimas se despidió de todos, aseguró que vivió una experiencia muy grande. “Me voy contenta, me voy feliz, a seguir cumpliendo los sueños porque no hay que dejar la música”, manifestó la imitadora de música nacional que desde Quito viajaba constantemente a Guayaquil para las galas de Yo Me Llamo.

