Famoso por protagonizar películas como ‘High School Musical’, ‘Guardianes de la Bahía’ y la biopic de ‘Ted Bundy’, el actor Zac Efron sorprendió a sus fanáticos este jueves por su ‘nuevo rostro’. El estadounidense reapareció en cámara en un video por el Día de la Tierra de este año.

El proyecto titulado “Earth Day! The Musical” fue lanzado este 22 de abril y contó con la participación de artistas como Justin Bieber, Maluma, Steve Aoki, entre otros. Por supuesto, Efron ha sido conocido por su activismo ambiental y también se presentó en el evento web.

Más allá de su mensaje, el actor se volvió tendencia en redes sociales por una fotografía en la que apareció con un rostro muy diferente al visto en anteriores ocasiones. Enseguida los fanáticos lo compararon con imágenes pasadas de su cara y hasta lo contemplaron como ‘el calamardo guapo’.

Medios de espectáculo mantieneN la idea de que el actor quizá se sometió a alguna cirugía plástica o tratamiento estético. Al momento el Zac no ha respondido a las acusaciones, sin embargo, en su cuenta oficial de Instagram se pueden ver más fotografías que apuntarían a una posible renovación facial.

Confirman a Zac Efron para el papel de Calamardo Guapo en el Live Action de Bob Esponja🚨🚨🚨 pic.twitter.com/53AeAYTvEv — Lalo ❌ (@lalolnd) April 23, 2021

Actualmente Zac se encuentra en el rodaje la segunda temporada de Down to Earth with Zac Efron, una serie documental web que se lanzó en Netflix en 2020. Allí se registran viajes del actor a diversas partes del mundo con dar a conocer la importancia de la naturaleza y un estilo de vida acorde a ella.

Fuente | Infobae/People