Zlatan Ibrahimovic anuncia su regreso a la Selección de Suecia

Zlatan Ibrahimovic decidió volver a la selección de Suecia a sus 39 años para disputar su primeros partidos con los colores nacionales desde la Eurocopa de 2016.

“El retorno del Dios”, escribió el carismático delantero del Milan en Twitter tras ser convocado el martes por Suecia para los partidos de las eliminatorias mundialistas contra Georgia el 25 de marzo y frente a Kosovo, tres días después. También jugaría en el amistoso ante Estonia el 31 de marzo.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0