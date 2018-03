El pasado fin de semana, una ballena azul encalló en las costas de Chile, a unos 180 kilómetros de Punta Arenas. Lo curioso, sin embargo, no fue el enorme animal arrastrado por las olas, sino el comportamiento de ciertas personas al ver la ballena muerta.

Según cuenta a CNN Patricio Díaz, director regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), el animal ya estaba muerto cuando el personal de la institución llegó.

Una ballena azul de 21 Mts varo en el sector de Punta Delgada, a 117 kms de Punta Arenas, el cetáceo estaba rayado con dedicatorias, cortes profundos en su piel y dos mujeres fotografiándose encima de su cuerpo #RespetoAnimal pic.twitter.com/l3GoWuSShq — Rodrigo Saavedra (@rodrigo_sm) 18 de febrero de 2018

“No es inusual que ocurran varamientos de ballenas por diferentes motivos. Pero es especial que se trata de una ballena azul, que es una especie que está en riesgo”, señaló Díaz.

“La grandeza de una nación y su progreso moral, pueden ser juzgadas por el modo en que trata a sus animales”.- Mahatma Gandhi #RespetoAnimal pic.twitter.com/JfErYShPEb — SERNAPESCA (@sernapesca) 19 de febrero de 2018

Díaz dijo a La Nación que cuando llegaron a Punta Delgada, el animal había sido rayado. “Me parece un signo de ignorancia y falta de respeto por la fauna marina, en especial por un animal tan emblemático como la ballena azul”, mencionó.

Gabriela Garrido, investigadora del Museo de Historia Natural Río Seco, comentó al medio argentino que cuando llegó al lugar, decenas de personas rodeaban a la ballena para subirse sobre ella y tomarse ‘selfies’.

“Es muy doloroso entender cómo una persona es capaz de realizar un acto así. Esto no ocurriría con un perro, que es más carismático. El 2015 ya había visto algo así, en Bahía Inútil, cuando encontramos un animal completamente rayado, con grafitis tipo ‘Juan estuvo aquí’. No hay entendimiento de que es un ser vivo, sino que lo ven como un objeto. Hay que preocuparse de educar para que no vuelva a ocurrir”, manifestó Garrido.

Con información de CNN/La Nación