La participación de las animadoras de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang captó toda la atención de las redes sociales.

Los movimientos casi perfectos y sincronizados de las animadoras dejaron a todos perplejos, pero no faltaron también las críticas.

Varios comentarios de los internautas y presentes del lugar fueron recogidos por RT y sostienen que “”Esas animadoras solo entretienen porque sus vidas dependen de ello. Es muy triste que ustedes no vean eso”, rezó uno de los comentarios. Mientras, en otro se leía: “Ustedes tienen el cerebro lavado por agencias de noticias falsas. Las mujeres se ven felices y, qué sorpresa, no necesitan emborracharse para animar””.

Las animadoras llegaron junto a la delegación de Corea del Norte para apoyar a sus compatriotas que participan en los JJ.OO. de Invierno y también hicieron reverencias y animación a los deportistas de Corea del Sur.

RT afirma que esperan que las animadoras hagan “barra” por los surcoreanos también, cuando ninguno de los delegados de la vecina corea del norte haga su participación.

When you sit next to #NorthKorea ’s cheering squad at speedskating. #PyeongChang2018 #olympics @NBCOlympics pic.twitter.com/e3TRP7NYiL

This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics 😱😱😱 pic.twitter.com/ijJysVGLXf

— Matt Stopera (@mattstopera) 10 de febrero de 2018