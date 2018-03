La Unidad Judicial Civil de Ecuador declaró la insolvencia de Fernando Villavicencio, activista y opositor del presidente Rafael Correa, luego de que éste demandara a su adversario por calumnias y reclamara el pago de una indemnización.

Dado que la cantidad que Villavicencio debía retribuir -en conjunto con otros dos demandados- era de 145.000 dólares, sus bienes serán incautados. En entrevista con el canal Ecuavisa, Villavicencio dijo que esta acción pretende obstaculizar su participación política e “impedir un proceso de fiscalización al gobierno del presidente Correa”.

El activista, que había sido señalado por un partido opositor como candidato a la asamblea en las elecciones de febrero, añadió que estaba dispuesto a pagar la parte proporcional del monto adeudado.

En una entrevista previa para The Associated Press, Villavicencio dijo que sólo tiene automóvil, pero no casa propia, y que además de eso sólo cuenta con el sueldo que gana por su trabajo.

El abogado del presidente Correa señaló que detrás de esta determinación no hay intereses políticos, sino que se trata de la culminación de un proceso que lleva tres años en marcha y ahora coincide con la intención de Villavicencio por convertirse en candidato.

El juicio que Correa inició contra Villavicencio inició cuando éste lo acusó de ordenar un ataque que lo rescatara de una revuelta policial en 2010, hecho que el gobernante negó.

Correa ha ganado otros procesos por injurias: uno ante el diario El Universo, que tuvo un fallo de 40 millones de dólares a favor del presidente, y otro en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, con una sentencia de 2 millones. En ambos casos, Correa prefirió no cobrar el dinero.

El presidente llegó al poder en enero de 2007. Decía encabezar un proyecto socialista y tras sucesivas reelecciones deberá terminar su gestión en mayo de 2017./AP

