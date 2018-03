En el partido entre Manchester United y Everton, disputado en septiembre por la quinta fecha de la Premier League, el ecuatoriano Antonio Valencia anotó un golazo.

Ese tanto hizo las delicias de los hinchas de los “Diablos Rojos” y ahora se ha convertido en el mejor tanto del mes.

La acción se inició por la izquierda. Nemanja Matic mandó un pase hacia el lado derecho, en donde estaba Antonio Valencia fuera del área.

“Toño” remató de primera con potencia y efecto para superar la resistencia de Everton. Old Trafford se levantó para aplaudir.

.@Anto_V25's rocket against Everton has been voted as our Goal of the Month for September – it gets better with every angle! #MUFC pic.twitter.com/f0Cfag5YRM

— Manchester United (@ManUtd) 11 de octubre de 2017