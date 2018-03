Noticias Internacionales

Después de la aparición de Oprah Winfrey en el programa estadounidense 60 Minutes, Donald Trump desafió a la actriz y presentadora de televisión a presentarse en las siguientes elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Tras las declaraciones que hizo Winfrey sobre la división política de Estados Unidos en el episodio del domingo de 60 Minutes, el presidente de los Estados Unidos calificó a Winfrey como “insegura”, y la desafió a postularse a la presidencia en 2020 para ser “expuesta y derrotada”.

Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de febrero de 2018