Hasta el momento no se reportan muertos, pero sí decenas de heridos, más de 20 según medios locales.

La mañana de este domingo, un terremoto de magnitud 6,6 se produjo en la parte central de Italia a las 6:44 GMT, según informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

Poco después del primer temblor se han producido dos réplicas, de magnitud de 4,6 y 4,1. Las réplicas se siguen produciendo. En la Red han aparecido los primeros videos del potente terremoto.

En este video de la cadena RT se puede observar el desplome de un edificio tras el sismo.

Varios residentes del centro de Italia se encontraban en el Santuario del Esplendor, participando de la misa matutina cuando fueron sorprendidos por el terremoto.

En este registro compartido por un usuario de Twitter se ve equipos de socorro ayudando a los posibles heridos.

In #Norcia firefighters are evacuating nuns from the church.#Terremoto #earthquake pic.twitter.com/DF18hwoIJK

— Middle Ages Dictator (@gabrix_90) 30 de octubre de 2016