Unas 15 000 personas están afectadas en Esmeraldas por la contaminación de ríos producto del «peor» derrame de petróleo que se ha registrado de los últimos años en esa zona costera, dijo su alcalde Ronald Moreno, este lunes 17 de marzo del 2025.

Según las primeras pesquisas, un deslizamiento de tierra producto de las fuertes lluvias dañó una tubería del Sistema Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), el pasado jueves 13 de marzo del 2025, y provocó el derrame de petróleo, que llegó hasta los afluentes que atraviesan la provincia de Esmeraldas.

«Nosotros estamos afectados con 4 500 familias, es decir, alrededor de 15 000 ciudadanos que en este momento prácticamente no pueden ni respirar«, explicó Moreno en una entrevista de Ecuavisa.

De esas familias, al menos 2 000 están asentadas en las riberas de los ríos, que lucen con manchas negras y aceitosas. Este es «el peor evento de derrame de petróleo que hemos tenido en los últimos tiempos«, agregó el Alcalde, al recordar que se han registrado tres desastres similares en ocho años.

El derrame de crudo que ocurrió el jueves 13 de marzo, en el sector El Vergel de la localidad de Quinindé, causó estragos a lo largo de 32 kilómetros en al menos cinco ríos.

De hecho la contaminación del río Esmeraldas hizo que se suspenda el suministro de agua potable, lo que afecta a los cantones de Quinindé, Esmeraldas y Río Verde. El derrame de petróleo también afecta la salud de miles de familias.

Las familias que están en las orillas «no tienen agua, no tienen cómo hacer sus actividades básicas de agricultura. (…) En la Costa las construcciones son alrededor de los ríos y la emisión de estos gases no les está permitiendo obviamente estar en sus viviendas», relató Moreno.

La provincia de Esmeraldas fue declarada en emergencia ambiental tras el derrame de crudo por la rotura del SOTE. La decisión la tomó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), el domingo 16 de marzo del 2025.

Por el derrame también se ha visto afectado el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, donde habitan más de 250 especies, entre ellas nutrias, monos aulladores, armadillos, fragatas y pelícanos. Las autoridades dispusieron el cierre temporal de las playas Las Palmas, Camarones y Las Piedras.

