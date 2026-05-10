Quito: Conductor de bus que manejaba ebrio cumplirá 90 días de prisión

Autoridades detienen a conductor detenido en Quito por conducir ebrio.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) detuvo a un chofer de transporte intraprovincial que manejaba con 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra superior a la permitida por la ley.

El incidente se registró en la autopista General Rumiñahui, cerca del peaje, en dirección Valle de Los Chillos-Quito.

Los pasajeros denunciaron el hecho

Como consecuencia, el conductor recibió una sanción que incluye la reducción de 30 puntos en su licencia y 90 días de prisión.

Según la información, los pasajeros informaron que el conductor y su ayudante habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas mientras realizaban el recorrido.

Tras recibir la alerta, las autoridades interceptaron la unidad y realizaron el control respectivo.