Salud: Por qué ignorar síntomas leves puede llevarte a Emergencias

5 señales de salud que no debes ignorar antes de ir a Emergencias

Muchas enfermedades no comienzan con síntomas graves o incapacitantes. En numerosos casos, los cuadros que terminan en áreas de Emergencias se desarrollan a partir de señales leves o progresivas que suelen pasar desapercibidas o ser minimizadas.

Especialistas señalan que uno de los problemas más frecuentes es la demora en acudir al médico.

Factores como la automedicación, la espera prolongada o la normalización del malestar pueden provocar que las personas busquen atención cuando la condición ya se ha complicado.

Señales que no deberían ignorarse

La doctora María Soledad Vieira, jefa de Emergencias de Clínica Internacional, explicó cuáles son las señales de alerta más comunes que requieren evaluación médica.

Señal de alerta Qué puede indicar Dolor persistente Molestias en pecho, cabeza o abdomen que aumentan o no desaparecen. Fiebre alta prolongada Temperaturas elevadas por más de 48 horas o difíciles de controlar. Dificultad para respirar Sensación de falta de aire incluso en reposo o con poco esfuerzo. Mareos o desmayos Pérdida de equilibrio, síncopes o episodios repetitivos. Cambios neurológicos Confusión, dificultad para hablar o pérdida de fuerza.

La evolución de los síntomas puede marcar la diferencia

Según la especialista, más allá de un síntoma aislado, los médicos observan factores como duración, intensidad y evolución.

Estos elementos ayudan a identificar cuándo una molestia puede convertirse en un problema de salud más complejo.

La experta también señaló que muchas personas retrasan la consulta porque consideran que el malestar no es grave. Sin embargo, esperar demasiado tiempo puede limitar opciones de tratamiento y aumentar el riesgo de complicaciones.

Los especialistas recomiendan prestar atención a las señales del cuerpo y buscar evaluación médica cuando los síntomas persisten, empeoran o aparecen junto a otras molestias. La atención temprana puede ayudar a reducir riesgos y evitar emergencias mayores.