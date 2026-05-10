¿Quiénes acompañan al técnico Sebastián Beccacece? Este es el cuerpo técnico de la Tri

El cuerpo técnico de Sebastián Beccacece en la Selección de Ecuador

Desde su llegada al banquillo de la Selección de Ecuador, el entrenador argentino Sebastián Beccacece ha estructurado un equipo de trabajo que combina lealtad de larga data con un profundo conocimiento del fútbol sudamericano. Acompañaron al DT en las eliminatorias y ahora se preparan para el Mundial.

Uno de los nombres de mayor confianza es Guillermo Marino. Él se destaca como su principal apoyo estratégico, manteniendo una relación profesional que se ha forjado en múltiples clubes de élite.

Esta continuidad permite que la metodología de alta intensidad y presión tras pérdida, característica del entrenador rosarino, se transmita con claridad a una plantilla joven que ya destaca por su despliegue físico.

Trabaja con el técnico desde el 2018. Lo ha acompañado en Defensa y Justicia, Independiente, Racing y Elche. Ahora, el argentino estará a su lado en La Tri.

Un factor diferencial en este cuerpo técnico es la incorporación de Nicolás Chiesa, quien actúa como un puente vital entre el pasado reciente y el presente de "La Tri".

Al haber formado parte del proceso que llevó a Ecuador al Mundial de Qatar 2022 bajo el mando de Gustavo Alfaro, Chiesa aporta un análisis detallado sobre la idiosincrasia del jugador ecuatoriano y la logística de las eliminatorias.

Esta mezcla de renovación táctica con experiencia previa en el entorno local busca reducir los tiempos de adaptación y maximizar el rendimiento de los "legionarios" en cada convocatoria.

Finalmente, el área de rendimiento físico y salud es liderada por especialistas como Martín Bressán y el fisioterapeuta José Amador, cuya labor es crítica dada la exigencia de los torneos internacionales y el calendario de 2026.

Amador, en particular, representa una pieza de confianza absoluta para Beccacece desde su etapa en Chile, encargándose de que los futbolistas lleguen en óptimas condiciones a la altura de Quito o a los compromisos en el llano.

Este soporte multidisciplinario es el que sostiene la ambición de un cuerpo técnico que no solo busca clasificar, sino ser protagonista en la próxima cita mundialista.