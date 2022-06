Fanáticos de SuperBad, la popular comedia de 2007 protagonizada por Jonah Hill y Michael Cera, no pueden dejar pasar este viernes 3 de junio. ¡La razón es simple! El entrañable personaje ‘McLovin’, interpretado por Christopher Mintz-Plasse, cumple 41 años.

Para quien no lo sepa, ‘McLovin’ en realidad se llama ‘Fogell’, pero se autoproclamó con ese apodo en su misión por conseguir alcohol. Un par de chicos de secundaria, para nada populares, quieren conseguir botellas de alcohol para abastecer una gran fiesta.

Fogell no pierde el tiempo y se consigue una identificación falsa que afirma su nombre como simplemente ‘McLovin’. Y para verse mayor, cambia su cumpleaños al 3 de junio de 1981. Precisamente hoy, el comediante y actor Seth Rogen, guionista de la película, se pronunció en Twitter.

La cuenta ‘UberFacts’ originalmente publicó: «Feliz cumpleaños 41º McLovin”. Y Rogen retuiteó la foto de la licencia de conducir falsa de Fogell, con el título: «Como siempre, debemos celebrar el Día de McLovin”.

As always, we must celebrate McLovin day. https://t.co/2S6vhfHmjx