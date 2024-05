Giro de Italia 2024: Pogacar mantiene la maglia rosa; Narváez en el top 20

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se aferra a la maglia rosa, conseguida el domingo, tras superar la tercera etapa del Giro de Italia, este lunes 6 de mayo del 2024. El belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) se impuso en la jornada y Jhonatan Narváez se mantiene en el top 20.

Tim Merlier irrumpió con fuerza en la primera cita de los esprints para imponerse en la tercera etapa del Giro de Italia, disputada entre Novara y Fossano, de 166 kilómetros. El esloveno trató de reventar el guion atacando a 3 km de meta, seguido por Geraint Thomas, pero el Merlier los superó con un tiempo de 3:54:35, a una media de 42,5 km/hora.

El ciclista de 31 años superó en el primer examen por velocidad al italiano Jonathan Milan (Lidl) y al eritreo Biniam Girmay (Intermarché), quienes culminaron el recorrido en segundo y tercer lugar. Mientras que Pogacar retuvo el liderato con mucha ambición en todo momento.

El esloveno bonificó dos segundos en un sprint intermedio y trató de ganar sorprendiendo con un ataque final que nadie esperaba. A 8 km de la meta, Pogacar se estiró del pelotón y aprovechó una subida de acceso a Fossano para salir desencadenado detrás del danés Honoré, quien se atrevió a atacar y abrió un puñado de segundos junto a Thomas, que se sumó a la fiesta.

El doble ganador del Tour de Francia fue por la etapa, con voracidad desmedida, llegó a la recta de meta y cuando le quedaban apenas 100 metros para alzar los brazos le pasó la marabunta de esprínts. Merlier sobresalió por encima de todos y se llevó su victoria número 42, la octava de la temporada.

🆚 💗 The peloton against the Maglia Rosa. It took everything for the fast men of the #GirodItalia to compete for the win in Fossano, but the sprinters prevailed.



⏪ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/fTcMFmhn7F