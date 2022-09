Abogado José Villalta, asesinado en el sur de Guayaquil, denunció amenazas de un policía

Revelan nueva información sobre uno de los casos que llevaba el abogado José Villalta, asesinado en el sur de Guayaquil el pasado jueves 22 de septiembre.

Semanas antes del sicariato, el jurista denunció en redes sociales que un uniformado lo había amenazado y que se estaba planeando su asesinato. El ahora occiso defendía a dos jóvenes por presunta violación que habría cometido un policía.

El caso que llevaba Villalta comenzó hace casi 11 años. Una niña, que en ese momento tenía 10 años, fue presuntamente violada por la pareja de su madre, un policía.

Este atroz suceso ocurrió cuando ella, su hermana menor y madre vivían en Yaguachi y el policía laboraba en Milagro. En el mes febrero de este año, la joven de 21 años decidió romper el silencio tras conocer que el policía también abusó de su hermana uando tenía ocho años.

La madre de las jóvenes se separó en 2021 tras cinco años de noviazgo y cinco de matrimonio. Ella también denunció haber sufrido abusos psicológicos por parte del uniformado.

Las víctimas junto a su madre colocaron las denuncias correspondientes, sin embargo, aseguran que su caso no ha avanzado. Ante ello, José Villalta asumió su defensa y cuando pensaban que el proceso avanzaría, el abogado fue asesinado en el sur de Guayaquil.

El jurista fue asesinado en el sector de La Fragata, sur de Guayaquil, el pasado jueves. Por esta muerte violenta no hay detenidos.

Hace aproximadamente un mes, Villalta denunció en redes sociales amenazas de un policía, incluso aseguraba que se habría ofrecido 2 000 dólares por su muerte.

También, la madre de las jóveness reveló que recibió llamadas de supuestos internos de la Penitenciaría del Litoral, donde la amenazaban para que retire las denuncias.

VÍCTIMAS TEMEN POR SU SEGURIDAD

Con estos nuevos hechos, el caso solo parece agravarse mientras las víctimas temen por su seguridad.

Este lunes 26 de septiembre y martes 27 de septiembre estaba previsto que las jóvenes realicen una declaración en la cámara Gesell, para lo cual iban a llegar a Guayaquil desde Estados Unidos, donde residen actualmente. No obstante, tras el asesinato de su abogado han decidido no asistir pues no se sienten seguras en el Ecuador.

Además, el Víctor Zárate, comandante de la Policía Nacional de la Zona 8, reveló que el abogado asesinado en el sur de Guayaquil también llevaba otros casos sobre las masacres carcelarias.

«Queremos justicia. Ahora más que nunca queremos justicia, no solo por el caso de violación sino también por el abogado», señala una de las jóvenes.

El policía, sobre quien pesan las tres denuncias, sigue activo y labora en Santo Domingo.