Una activista del grupo Palestine Action destruyó el pasado viernes 8 de marzo de 2024, en la Universidad de Cambridge un retrato de Lord Arthur Balfour, político británico autor en 1917 de una declaración de apoyo a un «hogar del pueblo judío» en Palestina.

En un video colgado en la red social X por el grupo, la activista rocía con pintura roja y destruye con un objeto punzante este cuadro de 1914 firmado por Philip Alexius Laszlo y colgado en una de las salas del Trinity College de la Universidad de Cambridge.

BREAKING: Palestine Action spray and slash a historic painting of Lord Balfour in Trinity College, University of Cambridge.



Written in 1917, Balfour’s declaration began the ethnic cleansing of Palestine by promising the land away — which the British never had the right to do. pic.twitter.com/CGmh8GadQG