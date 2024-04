Actor de serie Zoey 101 denuncia que fue víctima de acoso y abuso sexual

Tras el estreno de la docuserie «Quiet on set», que muestra el lado turbio de las series más populares de televisión, más casos de violencia a menores se han revelado. El más reciente es de uno de los actores de la serie Zoey 101 que ha revelado su experiencia como víctima de acoso y abuso sexual.

Matthew Underwood interpretó a Logan en la popular serie protagonizada por Jamie Lynn Spears y escribió una confesión personal en su cuenta de Instagram a finales de marzo de 2024.

«Cuando tenía 19 años fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente», escribió el actor. Aunque más adelante aclaró que sus agentes actuales, «Lauren Green y Sam Hampton de Modern Artists Entertainment» no tienen nada que ver en esta situación.

Aunque sí confesó que esta experiencia hizo que se mudara de Los Ángeles y se alejara de la actuación.

«Solo porque una persona no grita a los cuatro vientos que los pedófilos son malos (…) eso no significa que no tenga sus propias razones para permanecer en silencio», escribió Underwood. También denunció que ha recibido una ola de correos electrónicos amenazantes por no pronunciarse ante las crecientes denuncias de abuso que han sufrido también sus colegas.

A lo que agregó un pedido a sus seguidores, «que se tomen unos momentos y consideren por qué alguien podría no compartir sus experiencias públicamente y no avergonzarlo inmediatamente por reservarse su derecho a la privacidad«.

Lo que Underwood aclaró fue que nunca tuvo una mala experiencia en el set de Nikelodeon ni con el director Dan Schneider, señalado por otros actores.

Sobre Schneider dijo «parece reconocer que fue un imbécil en el pasado. Me gusta creer que es totalmente capaz de ser un creador y un compañero de trabajo con el que todos puedan disfrutar trabajando». Y aseguró que no espera volver a participar en proyectos con el polémico director.

Finalmente cerró su intervención con un mensaje a quienes le han enviado cartas y correos de odio. «No puedo creer que tenga que decir esto, pero por supuesto que no apoyo a los pedófilos. (…) reconsideren la posibilidad de acosar a otros actores que desean mantener su privacidad; nunca se sabe quién haya sido víctima del infierno que le estás deseando».

