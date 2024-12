¡Luto en la televisión colombiana! Falleció la actriz Sandra Reyes

La actriz Sandra Reyes, conocida por su interpretación protagónica como Paula Dávila en la telenovela Pedro El Escamoso, murió este domingo 1 de diciembre del 2024. Así lo confirmaron medios de comunicación colombianos.

Reyes, quien también participó en la serie biográfica de Rigoberto Urán, ‘Rigo’, y El Cartel de los sapos, falleció por un cáncer de seno. La noticia sorprendió a sus seguidores y aquellos que la vieron triunfar en la televisión colombiana.

La bogotana de 49 años fue despedida en su hogar rodeada de su familia, según detalló el medio colombiano RCN. La muerte de la actriz fue confirmada por su primo Nicolás Reyes, quien aprovechó el doloroso momento para destacar el legado artístico y humano de Sandra en la industria del entretenimiento.

Su familia no ha brindado más detalles de lo ocurrido pues han manejado su enfermedad de forma privada y en reserva.

‘Hasta siempre mi doctora Paula’

Miguel Varoni, quien interpretó a Pedro Coral, fue uno de los primeros en pronunciarse en redes sociales con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. «Hasta siempre mi Doctora Paula … sumercé no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…», escribió junto a una fotografía de ellos dos.

Sandra Reyes destacó en el mundo de la actuación por su calidez humana y su capacidad para interpretar a grandes personas que transmitieron su autenticidad. Colombia y Latinoamérica la recuerda por su participación en Pedro El Escamoso o El Cartel de Los Sapos, pero también en novelas como Tres Milagros, La mujer del presidente, Pena máxima, Enfermeras, Verdad Oculta, entre otras.

A lo largo de su trayectoría de 30 años en la actuación fue nominada a múltiples reconocimientos, pero se llevó el premio Caracol a mejor actriz protagónica por Pedro el Escamoso y a la mejor actriz protagónica de serie por La mujer del presidente.

