Patricio Carrillo: 'Creo que el Plan de Seguridad que presentó el Gobierno es más de lo mismo'

"Creo que el Plan de Seguridad que presentó el Gobierno es más de lo mismo (...) no miran más allá de las externalidades que tiene el crimen organizado", señaló Patricio Carrillo, exminsitro del Interior, sobre el Plan de Seguridad de la administración de Daniel Noboa.

Carrillo analizó los alcances, las limitaciones y los vacíos del nuevo Plan de Seguridad presentado por el Gobierno Nacional. Sostuvo que la propuesta oficial carece de visión integral y vuelve a implementar medidas reactivas que han demostrado ser insuficientes frente a la evolución de la violencia. Destacó que la estrategia actual ignora las dinámicas transnacionales, la penetración económica de los grupos delictivos y las ramificaciones estructurales del crimen organizado.