Bernardo Cordovez: 'En ciertas unidades médicas nos falta incrementar abastecimiento de medicinas'

“En ciertas unidades médicas todavía nos falta incrementar el abastecimiento de medicinas, el objetivo es llegar al 80%” dijo Bernardo Cordovez, presidente del Consejo Directivo del IESS.

Cordovez analizó la situación operativa y prestacional de la red de salud del seguro social. Reconoció que persisten brechas en el suministro de fármacos en determinadas unidades médicas a nivel nacional, por lo que la administración ha trazado como objetivo prioritario alcanzar en el corto plazo un piso mínimo del 80% de abastecimiento global. Indicó que la consecución de esta meta requiere optimizar los procesos de adquisición pública, agilizar la logística de distribución y reforzar los mecanismos de fiscalización para asegurar la disponibilidad oportuna de insumos y tratamientos para los afiliados y jubilados.