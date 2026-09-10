Eduardo Peña: 'Los jóvenes están estructurando proyectos con la ayuda de la IA'

“Los jóvenes están estructurando proyectos con la ayuda de la Inteligencia Artificial lo cual hace más fácil (a BanEcuador) aprobar el crédito”, dice Eduardo Peña, presidente de BanEcuador, sobre los créditos dentro de los planes de contingencia ante el fenómeno de El Niño.

Peña analizó la colocación de créditos de financiamiento y reactivación económica en el marco de las acciones preventivas ante el fenómeno de El Niño. Destacó que la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial por parte de los jóvenes para estructurar planes de negocios, análisis de costos y proyecciones operativas ha optimizado la calidad de los proyectos presentados. Además, señaló que este salto tecnológico por parte de los solicitantes facilita los procesos técnicos de análisis crediticio, reduce los tiempos de aprobación y acelera la inyección de capital en el sector productivo y emprendedor frente a las contingencias